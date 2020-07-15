Pakistan Başbakanı Khan'dan Erdoğan'a "15 Temmuz Milli Birlik Günü" mesajı
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Pakistan Başbakanı Khan'dan Erdoğan'a "15 Temmuz Milli Birlik Günü" mesajı

Pakistan Başkanı Imrah Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, FETÖ tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi bir kez daha desteklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Khan'dan Erdoğan'a
15.07.2020 18:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 18:25

Pakistan Başkanı Imrah Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda, FETÖ tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi bir kez daha desteklediğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Imran Khan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde hükümeti ve Pakistan halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dayanışma mesajı gönderdi. Başbakan Khan mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidine karşı gösterilen mücadeleyi desteklediğini ifade etti. Khan, "Hükümet, Pakistan halkı adına ve kendi adıma Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle kardeş insanlar ve Türkiye hükümeti ile dayanışmamızı tekrar teyit etmek istiyorum. Dört yıl önce, bu gün Türk halkı, Türkiye'nin barış ve istikrarını, demokratik kurumlarını hedef alan karanlık güçlerine meydan okumak için direncini ve efsanevi cesaretini gösterdi" ifadelerini kullandı.

Başbakan Khan, 15 Temmuz 2016'da gösterilen duruşun dünya çapında milyonlarca insan için bir ilham kaynağı olduğunu belirterek, "Şehitleri onurlandırmak ve ailelerini desteklemek için Türkiye halkı ile birlikteyiz" dedi.

Pakistan'ın Türkiye'nin yanında olmaya devam ettiğini dile getiren Khan, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde gösterdiği çabaları desteklediklerini ve her zaman omuz omuza olacaklarını ifade etti. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

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