Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlara ilişkin, "Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yangınlara ilişkin, "Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. İnşallah, burayı da kısa sürede bitirme çabası içerisindeyiz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da Marmaris Öğretmenevi'nde koordinasyon toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, iki gün önce Antalya'daki yangınların bitirildiğini söyledi.

Söndürme çalışmalarında topyekun bir mücadelenin verildiğini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bütün kurumlarının el birliği ile büyük bir afetin üstesinden geldik. Bundan sonra bütün gücümüzü Muğla bölgesine konuşlandırdık. İnşallah, burayı da kısa sürede bitirme çabası içerisindeyiz. Burada da cansiperane topyekun bir mücadele var. Bugün öğleden sonra Dalaman Havalimanı yakınlarında bir yangın başlamıştı. Çok güçlü bir şekilde müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Dalaman'daki uçuşlarla ilgili herhangi bir sıkıntı olmadı. Basına yansıyan bazı olumsuz haberler olmuştu. Trafik normal seyrinde devam etti. Dalaman'da ve bütün havalimanlarımızda olduğu gibi. Dalaman Havalimanı yangınla mücadelede en önemli üslerimizden biri. Koordinasyon ve lojistik destek verilmekte."

Karaismailoğlu, devletin, bütün kurumlarıyla yangın afetinin üstesinden gelmek için canla başla çalıştığını, en kısa sürede bu işin de üstesinden geleceklerini ve sonrasında afetin izlerini ortadan kaldırmak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Marmaris'te yangınlarla ilgili değerlendirmede bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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