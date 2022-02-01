Pakdemirli: "(Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak" - Haberler
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Pakdemirli: "(Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak"

AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İmza protokolünün gerçekleşmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi...

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İmza protokolünün gerçekleşmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"nde konuştu. (2)

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

Pakdemirli: (Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak

AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Bekir Pakdemirli, Tarım, Güncel, Haber

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