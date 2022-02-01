Pakdemirli: "(Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak"

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

İmza protokolünün gerçekleşmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"nde konuştu. (2)