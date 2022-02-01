Pakdemirli: "(Gaziantep'te) Aşılama çalışmaları için gerekli malzemeler Büyükşehir Belediyesince karşılanacak"
AA, Hüseyin Bardakcı - Güncel
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Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İmza protokolünün gerçekleşmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi...
Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
İmza protokolünün gerçekleşmesi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Orman Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Aşılama Protokolü"nde konuştu. (2)