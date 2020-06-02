Paçacılarda normalleşme yoğunluğu Kahramanmaraş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerin içeride oturması yasaklanan paça salonları normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan masalarda müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında müşterilerin içeride oturması yasaklanan paça salonları normalleşme süreciyle sosyal mesafe kuralına uygun hazırlanan masalarda müşterilerini ağırlamaya başladı.

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan 'Maraş paçası' insan sağlığına iyi geldiği için yılın her döneminde tüketiliyor. Gribal hastalıkları önlediği ve çocuk gelişimine katkı sağladığı belirtilen paça kentte yoğun ilgi görüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe ve lokanta gibi iş yerlerine getirilen kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte, Kahramanmaraş'ta da paça çorbacıları mesaiye başladı. Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesinde yer alan 25 yıllık paça çorbacısı da kısıtlamanın kaldırılmasıyla birlikte müşteri kabulüne başladı.

81 günlük süreçte vatandaşların önemli bir vitamin ve lezzetten eksik kaldığını söyleyen 38 yıllık ödüllü paça ustası Remzi Ulaş, paça gibi bir ürünü yeniden vatandaşların damak zevkine sundukları için mutlu olduğunu söyledi. Ulaş, "Zorlu süreçte müşterilerimizi özledik, müşterilerimiz de paçayı özlemişler. Kısıtlamanın ardından yoğunluk çok fazla oldu ve gerek paket, gerekse masa servislerinde vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun. İş yerimize gelen müşterilerimize sosyal mesafe kuralına uygun oluşturulan masalarda paçalarını içiyor" dedi.

Şevket Canlı isimli bir müşteri ise, "Kısıtlama bitti Allah'a şükür Remzi ustamız iş yerini açtı ve rutin paça keyfimize devam ediyoruz inşallah. Kısıtlama döneminde paçamızı paket halinde alarak evimize götürdük ve kısıtlama bittikten sonra da artık bu tür yerlerde paçamızı yiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA