Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kimdir kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
Miss Turkey yarışması ile tanınan Özge Türkyılmaz, sosyal medyada gündem oldu Peki, Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç? Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kaç yaşında Özge Türkyılmaz kimdir?
29.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 14:49
Genç manken Özge Türkyılmaz magazin gündeminde sık sık gündeme gelirken Özge Türkyılmaz hakkında da detaylı araştırmalar yapıldı. Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmazkaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
ÖZGE TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Doğum tarihi: 1996
Yaş: 24
Boy: 1,75
Doğum yeri: İstanbul
Eğitim: İstanbul Arel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fak. Moda ve Tekstil Tasarımı
Özge Türkyılmaz, Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasının finalinde boy gösterdi.
ÖZGE TÜRKYILMAZ INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI
İşte, Özge Türkyılmaz'ın sosyal medya paylaşımları: