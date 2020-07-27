Özer Hurmacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaçtır? Profesyonel kariyeri ve attığı goller
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Özer Hurmacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaçtır? Profesyonel kariyeri ve attığı goller

Fenerbahçe, Trabzonspor gibi büyük kulüplerde forma giyen Özer Hurmacı'nın futbol kariyeri merak konusu oldu. Özer Hurmacı kimdir, nereli, kaç yaşında, burcu ne, boy ve kilosu kaç gibi soruların cevapları haberimizde.

Özer Hurmacı kimdir? Nereli, kaç yaşında, boy-kilo kaçtır? Profesyonel kariyeri ve attığı goller
27.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:41

Aktif futbol kariyerini Bursaspor'da devam ettiren Özer Hurmacı 2005 yılından bu yana futbolun içerisinde yer alıyor. Peki Özer Hurmacı kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

ÖZER HURMACI KİMDİR?

Özer Hurmacı 20 Kasım 1986 Almanya'nın Kassel şehrinde doğan, Alman-Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Bursaspor'da forma giymektedir. 1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.

Özer Hurmacı doğum tarihi : 20 Kasım 1986

Özer Hurmacı kaç yaşında : 33 yaşında

Özer Hurmacı nereli : Almanya - Kassel

Özer Hurmacı burcu ne : Akrep

Özer Hurmacı boyu kaç : 1,74 metre

Özer Hurmacı kilosu kaç : 70 kg

Özer Hurmacı mevkisi nedir : Ofansif orta saha - Kanat

Özer Hurmacı forma numarası : 10

ÖZER HURMACI HAYATI VE KARİYERİ

1 Şubat 2015 tarihinde Mihriban Dinçer ile evlenen Özer Hurmacı, Trabzonspor'un eski futbolcusu ve kaptanı Lemi Çelik'in yeğenidir.

2007-2008 sezonu ortasında, Galatasaray'la sezon sonu için anlaşmış ancak daha sonra Galatasaray'ın, sözleşme şartlarını yerine getirmemesi üzerine protokolü iptal edilmişti.

Özer Hurmacı 2005 yılından bu yana birçok Süper Lig ekibinde forma girmiştir. Günümüzde ise Bursaspor forması giymektedir.

Ankaraspor kariyeri:

2004-2005 sezonunda Ankaraspor altyapısın da oynamıştır. PAF Liginde 24 maçta 5 gol atmıştır. Ertesi sezon kiralık olarak gönderilmiş bir sezon sonra Ankaraspor'a geri dönmüştür. Ankaraspor formasıyla 3 sezon Süper Lig'de mücadele vermiş 69 maçta 5 gol atmıştır.

Keçiörengücü kariyeri:

2005-2006 sezonunda Ankaraspor'dan kiralanmıştır. Bir sezon Keçiörengücü'nde oynayan futbolcu diğer sezon Ankaraspor'a geri dönmüştür. Keçiörengücü'nde 27 maç oynamış ve 3 gol atmıştır.

Fenerbahçe kariyeri:

15 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sayfasında Fenerbahçe (futbol takımı) kadrosuna transfer olduğu bildirildi. 22 Haziran 2009 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe forması altındaki ilk gollerini 23 Aralık 2009 tarihinde oynanan Türkiye Kupası grup maçında Altay takımına karşı atmıştır. Süper Lig'deki ilk golünü Denizlispor'a karşı atmıştır.2011-12 sezonunda ise Mersin İdman Yurdu'na 45 metreden bir gol atmış ve gol yılın golü seçilmiştir.

Kasımpaşa kariyeri:

Özer 27 Ağustos 2012'de Fenerbahçe ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmiş ve Kasımpaşa'ya transfer olmuştur. Kasımpaşa'da 18 numaralı formayı giymektedir.Ayrıca Özer ilk röportajında Çok değerli bir Başkanla, yönetimle, teknik heyetle ve oyuncularla bir arada çalışacağım için son derece memnunum. Özellikle Metin hocamızla bir arada olmak beni mutlu ediyor. Önemli olan iyi bir takım yaratmak. Bunu başaracağımıza inanıyorum çünkü çok sıcak bir ortam var burada. Bu sezon umuyorum üst sıralarda yer alıp, adımızdan uzun seneler bahsettireceğiz. Bana kendimi değerli hissettirdikleri için herkese teşekkür ediyorum açıklamalarında bulunmuştur. Takıma katılır katılmaz Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Elazığspor maçının bitmine 20 dakika kala bu takım ile ilk maçına çıkmıştır. İlk golünü ise bir sonraki hafta Gaziantepspor ağlarına atmış ve takımı 3-0 kazanmmıştır. 1 Kasım tarihinde ise bu takımla ilk Türkiye Kupası maçında Kocaelispor karşısında çıkmıştır ve 2 asist yapmıştır. Sezon boyunca Süper Lig'de 27 maça çıkan Özer, 6 gol atmış ve 2 asist yapmıştır. Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıkan Özer bir gol atmış ve 2 asist yapmıştır. 2013-14 sezonu başında ise Trabzonspor gündemine gelen oyuncu takımında kalmıştır. Sezon başında Ryan Babel, Ezequiel Scarione ve Sanharib Malki gibi oyuncuları kadrosuna katan takımda ilk 3 hafta aralıksız şans bulmuş ancak 4.haftadan 7.haftaya kadar sakatlığı nedeniyle forma giyememiştir. 8. hafta sahalara Gençlerbirliği maçının bitimine 7 dakika kala dönmüştür. Ancak bu maçın ardından takımda düşünülmeyen Özer, kadro dışı bırakılmıştır.

Trabzonspor kariyeri:

Aslen Trabzonlu bir ailesinin olması nedeniyle Trabzonspor'lu olan Özer, 2013-14 devre arasında tıpkı sezon başında olduğu gibi Trabzonspor takımının gündemine geldi. Trabzonspor'da kadro dışı kalan Volkan Şen ile takası gündeme gelen oyuncu, Volkan Şen'in eski takımı Bursaspor'a transfer olması üzerine bu takasta kullanılmamıştır. Bu gelişmeler üzerine Trabzonspor oyuncu ile 1,5 yıllığına kiralık anlaşmış ve görüşmelere başlandığını borsaya bildirmiştir. Özer 28 Ocak 2014 günü akşam saatlerinde ise memleketi Trabzon'a dönmüştür. Kasımpaşa' dan satın alma opsiyonlu kiralanmış olan Hurmacı, sözleşmenin bitmesi üzerine Trabzonspor ile 07.07.2015 tarihinde üç yıllık anlaşma imzaladı. 24 Nisan 2016 tarihinde Trabzon'da oynanan ve yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe maçından sonra kendisi ve 5 futbolcuyla birlikte kadro dışı bırakıldı. Daha sonra alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran futbolcu, 24.08.2016 tarihinde sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Akhisar Belediyespor kariyeri:

Trabzonspor'dan ayrılan futbolcu transfer sezonunun son gününde Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli takım kariyeri:

2005 yılında 2 kez U-20 formasını giymiştir. 2006-2008 yılları arasında ise U-21 formasını 18 kere giymiş ve 1 gol kaydetmiştir. 2007 yılında ise Fatih Terim tarafından 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemesi maçı olan Türkiye-Norveç maçında A Milli formayı ilk kez giyme hakkını kazanmıştır. Avrupa 2012 grup eleme maçları kadrosuna dahil edilmiştir.

ÖZER HURMACI ATTIĞI TÜM GOLLER

2005-2009 : Ankaraspor (81 maçta 5 gol)

2005-2006 : Keçiörengücü (kiralık) (27 maçta 3 gol)

2009-2012 : Fenerbahçe (50 maçta 3 gol)

2012-2015 : Kasımpaşa (31 maçta 6 gol)

2014-2015 : Trabzonspor (kiralık) (26 maçta 9 gol)

2015-2016 : Trabzonspor (23 maçta 0 gol)

2016-2017 : Akhisar Belediyespor (29 maçta 5 gol)

2017-2018 : Osmanlıspor (19 maçta 1 gol)

2018-2019 : BB Erzurumspor (16 maçta 0 gol)

2019 : Sivasspor (12 maçta 1 gol)

2019-2020 : Bursaspor (31 maçta 4 gol 1 asist)

ÖZER HURMACININ ALDIĞI KUPALAR

Özer Hurmacı 2009 yılında ve 2011/2012 sezonunda Türkiye Kupası kazanmıştır. 2010/2011 yılında ise takımı Süper Lig şampiyonu olmuştur.

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