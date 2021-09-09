Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de
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Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de

Özelleştirme kararları Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili imar planı değişikliği ve satış yöntemiyle özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili imar planı değişikliği ve satış yöntemiyle özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tikenli Mahallesi'ndeki bir alan ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir alanın nazım imar planı ve uygulama imar planı değişiklikleri onaylandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir alana ilişkin çevre düzeni planı, nazım imar planı ve uygulama imar planı değişikliklerinin onaylanmasına karar verildi.

Muğla'nın Datça ilçesi Datça Mahallesi, Ankara'nın Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi ve Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi'ndeki taşınmazlara ilişkin imar planı değişikliklerine askı süresince yapılan itirazlar reddedildi.

Ayrıca, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi'ndeki bir taşınmazın 14 milyon 150 bin lira ile en yüksek teklifi veren şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılması kararlaştırıldı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi, Susuz Mahallesi'ndeki bir taşınmazın da 17 milyon 500 bin lira ile en yüksek teklifte bulunan şirkete ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına karar verildi.

Öte yandan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Ağrı, Balıkesir ve İstanbul'daki toplam 4 taşınmazın, satış yöntemiyle özelleştirilmesini teminen yaptığı ihaleler sonucu en yüksek teklifi veren isteklilere satılması uygun bulundu. Konuya ilişkin kararlar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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