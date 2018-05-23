Sultangazi'de Taksi Bagajında Yolculuk Anbean Kameraya Yansıdı!
Sultangazi'de fazla yolcu alan taksici, bir kişiyi bagajda taşıdı. Havasız kalmamak için bagaj kapağını tutan yolcu, sürücüler tarafından kaydedildi.
İstanbul Sultangazi'de aracının bagajında çanta yerine insan taşıyan taksi sürücüsü, kameralara yansıdı. Bagaja giren kişinin, içeride havasız kalmamak için bir eliyle kapağı tuttuğu görüldü.
TAKSİCİ FAZLA YOLCU ALINCA BİRİ BAGAJA BİNDİ
Gazi Mahallesinde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şoka girdi. İddialara göre, bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı. Yolcuyu bırakmak istemeyen şoför akıl almaz bir yönteme başvurarak, şahsı bagaja bindirerek taşıdı.
YOLCU, BİR ELİYLE BAGAJ KAPAĞINI TUTTU
Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tutarak ilerledi. İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücülerde şoka girerek duruma tepki gösterdi.
İNSANLIK DIŞI YOLCULUK KAMERADA
Görenleri hayretlere düşüren görüntü ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
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BU NEDENLE YAŞASIN UBERCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Trafikten men edilsin tabi adalet varsaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YENİ TÜRKİYE BUNLARCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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.rezalet ötesi rezaletCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BU KADAR EZIYETE NE GEREK VAR BIN UBERE INSAN MUAMELESI GÖRCevap Yaz 6 Yayından Kaldır