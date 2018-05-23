Sultangazi'de Taksi Bagajında Yolculuk Anbean Kameraya Yansıdı!

İstanbul Sultangazi'de aracının bagajında çanta yerine insan taşıyan taksi sürücüsü, kameralara yansıdı. Bagaja giren kişinin, içeride havasız kalmamak için bir eliyle kapağı tuttuğu görüldü.

TAKSİCİ FAZLA YOLCU ALINCA BİRİ BAGAJA BİNDİ

Gazi Mahallesinde seyir halindeki bir ticari taksinin bagajında insan olduğunu görenler şoka girdi. İddialara göre, bir ticari taksi sürücüsü fazla yolcu alınca bir kişi araç dışında kaldı. Yolcuyu bırakmak istemeyen şoför akıl almaz bir yönteme başvurarak, şahsı bagaja bindirerek taşıdı.

YOLCU, BİR ELİYLE BAGAJ KAPAĞINI TUTTU

Bagaja giren şahıs, içeride havasız kalmamak için bir eliyle de kapağını tutarak ilerledi. İnsanlık dışı yolcu taşıma yöntemini gören diğer sürücülerde şoka girerek duruma tepki gösterdi.

İNSANLIK DIŞI YOLCULUK KAMERADA

Görenleri hayretlere düşüren görüntü ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.