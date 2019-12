Özel röportaj | Levent Devrim

05.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:13

Öncelikle kulübün şirketleşme süreciyle başlayalım. Son dönemde sıklıkla gördüğümüz bir model bu.





Kulüp dört sezon önce Bölgesel Amatör Lig’den 3.Lig’e “Manisa Büyükşehir Belediyespor” adıyla çıkmıştı. Üç sezon bu isimle liglerde mücadele etti. Bu sene mayıs ayında yapılan toplantıdan şirketleşme kararı çıktı. Federasyonun isim ve şirket tescilinden sonra futbol yaşantısına “Manisa Futbol Kulübü Yatırımları A.Ş.” adıyla başlamış oldu.





CEO pozisyonunda siz varsınız. Hem eski bir futbolcusunuz hem de kulüpte teknik direktörlük yaptınız. Mevcut görevinize geçişiniz nasıl gerçekleşti?





Ben kulübe yaklaşık üç yıl önce teknik direktör olarak gelmiştim. 3.Lig’den itibaren gayet başarılı işler yapıp takımı 2.Lig’e taşıdık ve geçen sezon ligdeki ilk sezonumuzda play-off yarı finali oynadık. Şirketleşme süreci devam ederken belediye başkanımız Cengiz Ergün ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan beni böyle bir görevde düşündüklerini ifade ettiler. Her iki isim de futbolu bilen, profesyonel olarak da futbol oynamış isimler. Üç yıllık hukukumuz sonucunda da deneyimlerimizi aktarmak üzere bu göreve başladık.





Kulüpteki kurumsal yapı nasıl işliyor? Genel olarak nasıl bir organizasyon şeması var?





Şirketin başkanı, ikinci başkanı ve CEO’su bu işteki en yetkili kişiler. Bana bağlı olarak çalışan sekiz profesyonel var. Genel müdür, muhasabe sorumlusu, altyapı sorumlusu, futbol okulları koordinatörü, oyuncu izleme şefi gibi... Bu ekipler lig atladıkça gelişecek diye düşünüyorum. Çünkü hem gelirler artacak hem de olayın içine bilimi daha fazla eklememiz gerekecek. Biz, en başta bu yapıyı kurarken, Avrupa’nın pek çok yerini gezdik. Kendimize Belçika’yı örnek aldık diyebilirim. Orada Anderlecht, Club Brugge ve Gent kulüplerine gittim. Onların CEO’larıyla tek tek görüştüm ve sponsor anlaşmalarından tesislerine, oyuncu izleme ekiplerinden altyapı organizasyonlarına kadar her şeyi araştırdık.





Kulübü tanıtmak için ne gibi aktiviteler yapıyorsunuz? Bunlardan hangi ölçüde geri dönüşler aldınız?







Çok ciddi bir halkla ilişkiler ve pazarlama çalışmamız var. Bu durum, yaklaşık üç yıldır devam ediyor. Ancak şirketleştikten sonra işleri daha profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. İsim değişikliğinden sonra bir lansmanımız oldu. Buraya aklınıza gelebilecek her türlü futbol paydaşını davet ettik. Başkanlarımız bu lansmanda hedeflerimizi ve neler yapmak istediğimizi anlattı. O lansmandan sonra da kendi içimize dönerek Manisa içerisinde birtakım çalışmalar yaptık. Hiçbir ticari beklenti olmadan yaptığımız ürün dağıtımları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi çalışmaların içerisindeyiz. Ciddi bir yol aldığımızı söyleyebilirim ancak devam etmemiz gerekiyor. Aşağı yukarı 15 günde bir Manisa’daki okulları birkaç futbolcumuzla birlikte ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerde temel amaçlarımız hem bir taraftarlık aidiyeti oluşturmak hem de fırsat olursa yetenekli çocuklarımızı altyapımıza kazandırmak.







Önümüzde Malatya ve Antep örnekleri de var. Şehrin köklü takımları maddi olarak dibi gördü ve yeni takımlar ortaya çıktı. Şehirde Manisaspor’un yaşadığı sıkıntılardan sonra insanların kulübünüze bakışı nasıl?









Gaziantepspor ve Malatyaspor ciddi futbol kültürü olan kulüpler ve bunlar çok ciddi futbol kentleri. Burada da bir Manisaspor gerçeği var. Uzun yıllar Süper Lig’de oynamış ve çok önemli işler yapmış bir takım. Bu şehirde Manisaspor ruhunun olması kadar doğal bir şey yok. Biz yeni bir heyecanla yola çıktık. Manisaspor’un yerini almak gibi bir düşüncemiz kesinlikle yok. Zaten bunu kimse yapamaz. Çünkü Manisaspor’un bu şehir için çok farklı bir yeri var. Bizim lansmandaki sloganımız şuydu: "Biz Manisayız.” Nasıl ki İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de birden fazla takım varsa biz de bu şehirde, bu şehrin insanlarına futbolu sevdirmek istiyoruz. Başarılı oluyor muyuz? Onu da şöyle bir örnekle açıklayayım. Ben teknik direktör olarak göreve başladığımda 500 kişiye oynuyorduk. Son iç saha maçımızda stadyum tamamen doldu ve insanlar dışarıda kaldı. Tüm bunların ışığında doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim.







Alt yaş milli takımlarına gönderdiğiniz oyuncular da var. Kulübün altyapı organizasyonuyla ilgili neler söylersiniz?





Altyapıda U7’den U19’a kadar takımlarımız var. İki tane yeni bitmiş tesisimiz var. Yaklaşık 90 öğrenciyi barındırabileceğimiz tesisler bunlar. Şu anda da 43 oyuncumuz Manisa dışından gelip tesislerimizde kalıyor. Tesisleşme konusunda altyapıda büyük bir problemimiz kalmadı. Geçen sene U14 takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Manisa Futbol Kulübü bünyesinden yetişen Yiğit Kerem, U16 milli takımına seçildi. Kulüp politikası olarak altyapıyıçok fazla önemsiyoruz çünkü üretmek zorundayız. Bu bağlamda Manisa’da dokuz halı sahayı kiraladık ve futbol okulları projesini başlatacağız. Manisa Futbol Kulübü’nü Manisa’nın her noktasına götürmek istiyoruz. Bunun yanında Manisa’daki akademi takımlarıyla bir protokol imzalayacağız. Onlardan aldığımız her oyuncu için bir bedel ödeyeceğiz. Profesyonel yaptığımızda ve bonservis kazandığımızda bir bedel ödeyeceğiz. Hemen hemen bitmek üzere anlaşmalar var. Valimiz ve belediye başkanımızla birlikte Manisa Futbol Kulübü’nü okulların içine de sokmak istiyoruz. Okul maçları, sınıf maçları, hepsi takibimizde olacak ve okulların ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışacağız.





A takıma ve altyapıya ayırdığınız bütçeler arasında bir oran kurmaya çalışıyor musunuz?





A Takım’ımızın hedefi, yakın vadede Süper Lig. Biz onunla ilgili bütçe hazırlığını zaten yapıyoruz. Altyapıya gelince, o ayrı bir konu ve oraya da gereken yatırımı yapıyoruz. Örneğin biz Soma’dan bir futbolcu bulursak onun bize gelmesini beklemiyoruz. Hemen oyuncuyla ilgili yatırımı yapıyoruz. Bizim buraya verdiğimiz önemi sadece tesislere bakarak bile anlayabilirsiniz. Şu anda alt yaş takımlarımızın çalıştığı tesisler, bulunduğumuz A Takım tesislerinden çok daha iyi durumda.





Mali olarak hangi noktadasınız? 2.Lig, takımlara bütçe olarak konforlu bir alan sunabiliyor mu?





Bizim bütçeyle ilgili her türlü senaryoya bir planımız var. Şu anda idare ettiğimiz bir bütçe var. Bu sezon şampiyon olup üst lige çıkarsak oradaki gelirlere göre de her türlü planımız hazır. Bulunduğumuz ligdeyse kâr etme şansımız yok. Biz şu anda kendi kaynaklarımızla işleri halletmeye çalışıyoruz. Yukarıya çıktıkça işimiz kolaylaşacak. Bizim için en zor etabın bu yıl olduğunu söyleyebilirim. Şu an için sadece sponsorluk ve reklam anlaşmalarıyla ayaktayız.





Son olarak takıma ve lig yarışına gelelim. Kusursuza yakın bir ilk yarı geçiriyorsunuz ancak arkanızda da çok kuvvetli bir takım var. Yakın vadede Manisa Futbol Kulübü’nün hedefleri neler?





Açıkçası iyi bir takım kurduğumuzu ve ligin zirvesinde olacağımızı tahmin ediyorduk. Ancak bu kadar iyi bir giriş bizim için de şaşırtıcı oldu. Bizim buradaki en büyük motivasyonumuz da Samsunspor. Çünkü biliyoruz ki ne kadar kazanırsak kazanalım onlar da çok iyi bir takım ve ilk hatamızı değerlendirecekler. Bu iki takımdan hangisi play-off’a giderse en büyük favori olur gibi duruyor. Ben Samsunspor’un da üst lige çıkmasını çok isterim çünkü orada da tıpkı bizim gibi Türkiye futbolunun ihtiyaç duyduğu bir model var. En büyük hedefimiz bu sezon şampiyon olarak üst lige çıkabilmek. En başta da dediğim gibi, bunu yapabilirsek gelirlerimizde ciddi bir artış olacak ve bu projenin devamlılığı daha rahat sağlanacak.

