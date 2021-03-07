(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

- (Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

İzmir Alsancak Stadı yeni sezona hazır olacak

İZMİR - Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında tekrardan yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve Türk futbol tarihinde ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yeniden yapım sürecine girmişti. Yeniden yapım süreci neredeyse biten stat hakkında konuşan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten, "Stadımız yüzde 90 oranında tamamlanmış durumda. Bütçede ise yüzde 75 civarındayız. Yaklaşık 5 ay kadar sonra bitirmeyi hedefliyoruz. Son olarak 35-40 milyon TL arasında bir ek iş kaldı. Buna Passolig sistemi, tribünün koltukları ve sahanın çimlendirilmesi de dahil. Şimdi ikmal ihalesini bekliyoruz, ihale de sonuçlandıktan sonra inşallah yeni sezonda artık tekrardan Alsancak Stadı'nda olacağız" diyerek yeni sezonda Alsancak Stadı'nın taraftarlar ile yeniden buluşacağı müjdesini verdi.

Stadın yapımına başlanalı uzun süre olduğunu ve bu sürede başlangıçtaki projeden çok daha farklı ve güzel bir yapıya kavuştuğunu belirten Erten, "Geçen bu sürede statta iyileştirme ve geliştirme adına kapsamlı bir çalışma yapıldı. Son bir yıldır da pandemi koşulları nedeniyle ekipler sınırlı olarak çalıştı Tabi bu nedenlerle hem bütçe anlamında hem de fiziki inşaat anlamında süre uzadı. Fakat hem Alsancak Stadı'nın tarihine hem de güzel İzmir'imize layık bir stat ortaya çıkıyor. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Bu stadın tarihi bir sorumluluğu var"

Türkiye tarihinde ilk kez, bir şehirde 3 ayrı stat yapımına eş zamanlı olarak İzmir'de başlandığını hatırlatan Erten, "Bu statlardan biri ise Alsancak Stadı'ydı. Alsancak Stadı, hem İzmir'in futbol tarihinde hem de Türkiye futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu statta birçok yıldız yetişti ve bunun da ötesinde Türkiye Milli Ligi kurulduğunda ilk maç burada oynandı, ilk gol burada atıldı. Yani bu stadın tarihi bir sorumluluğu var. İnşallah stat tamamlandıktan sonra, tarihte olduğu gibi yine takımlarımız bu statta büyük başarılara imza atacak" diye konuştu.

"Tribün seslerini şimdiden duyabiliyoruz"

Projenin ihtiyaç doğrultusunda başlangıçtakinden çok daha farklı bir yapıya büründüğünü söyleyen Erten, "Projeye ilk başlandığında Alsancak Stadı'nda sadece iki tribün vardı. Ancak bu iki tribün hem kapasite olarak hem de misafir takımın ağırlanmasında yetersiz kalıyordu. Bu sebeple mutlaka bir misafir takım tribününün eklenmesi gerektiğini özellikle belirttik. Gençlik ve Spor Bakanlığı fikrimizi dikkate aldı ve projede değişikliğe gidildi. Stadın deniz tarafındaki bölümünde tek katlı bir bina bulunuyordu bu konuda da bir değişikliğe gidildi ve bina 4 kat olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylelikle stadın dört tarafının kapatılma imkanı doğdu ve stadımız çok daha kullanışlı bir hal aldı. Artık Alsancak Stadı'nda hem oyuncuya hem de taraftarlara çok daha keyif verecek bir atmosfer oluşturuldu. Tabi daha maçlar oynanmaya başlamadı ama biz ileride oynanacak maçların heyecanını şimdiden hissedebiliyoruz. Tribün seslerini şimdiden duyabiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Stadı'nda son durum

İzmir'deki stat projelerinden ilki olan Karşıyaka Stadı hakkında da açıklamalarda bulunan Erten, "Karşıyaka Stadı, İzmir'de 2014 yılında alınan kararla başlatılan üç ayaklı statların ilkidir. Ancak itirazlar, davalar derken maalesef yapımı en sona kaldı. Karşıyaka'da temelleri atılmış fakat yarım kalmış bir stat var. İki yıl önce yapılan imar barışında ise stadın yapılan kısımlarının tescili yapıldı. Bakanlığımız bu konuda gereken ödemeleri yaptı ve projenin önünü açtı. Açılan beş davadan dördünde ise stadın yapılması konusunda karar çıktı. Bir dava ise Danıştay'da ama o davada da çok fazla risk görmüyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce iki ihale yapılmıştı ama maalesef yürümemişti. Bu durumun sebepleri saymakla bitmez. Bu süreçte en mağdur olan Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Şu anda ise üçüncü ihale bekleniyor ve inşallah üçüncü ihale ile bu sorunlar çözülecek" ifadelerini kullandı.

İzmir'e milli maç müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışında gündeme gelen İzmir'e milli maç verilmesi hakkında da konuşan Erten, "Gürsel Aksel Stadı gerçekten muhteşem oldu. Bunun için başta Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. İzmir'e muhteşem bir eser kazandırdılar. Stadyum geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımı ile resmi olarak açıldı. Tabi İzmir'in biliyorsunuz ki uzun sürelerdir milli maç özlemi vardı. Stadın açılışında bu tekrardan gündeme geldi. Bu durumun sona erdirilmesi için İzmir Milletvekili Alpay Özalan devreye girdi ve konuyu gündeme getirdi. Bu konuda da olumlu bir dönüş oldu. İnşallah İzmir'de yakın bir tarihte milli maç oynandığını görmüş olacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı