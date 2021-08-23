(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: "Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: "Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler"

İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın - Haberler | Spor

- (Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: "Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler" Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 4-5 Eylül'de MXP of Turkey'in planlandığı gibi yapılacağını, 7-8 Eylül tarihlerinde MXGP of Afyon...

- (Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: "Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler"

İSTANBUL - Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, 4-5 Eylül'de MXP of Turkey'in planlandığı gibi yapılacağını, 7-8 Eylül tarihlerinde MXGP of Afyon adıyla ikinci şampiyonanın da sağlık yatırımlarının ve çalışmalarının çok iyi olması nedeniyle Türkiye'ye verildiğini açıkladı.

Dünya Motosiklet Federasyonu (FIM), FIM Motokros Dünya Şampiyonası MXGP of Turkey etabından sonra MXGP of Afyon ile birlikte Türkiye'de arka arkaya 2 GP (Grand Prix) gerçekleşeceğini açıklamıştı. MXP of Turkey başlangıçta planlandığı gibi 4-5 Eylül'de gerçekleşecek, 2. yarış olan MXGP of Afyon ise 7-8 Eylül tarihlerinde, daha önceden 2022'ye ertelenen İsveç etabının yerine gerçekleşecek. Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke organizasyonlara dair İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonası 2018 ve 2019 yıllarında Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi, 2 yıl üst üste. Pandemiden dolayı 2020 yılında yapamadığımız organizasyonumuzu bu sene Dünya Motokros Şampiyonası MXGP of Turkey, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4-5 Eylül tarihlerinde yine Afyon'da yapılacak. Afyonkarahisar bu anlamda dünyada çok önemli motor sporları merkezine sahip. 2018'de 'En İyi Altyapı' ödülü, 2019'da 'En İyi Medya' ödülü ve dünyanın en iyi motokros pisti seçildi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye adına onu verici bir şey"

Mahmut Nedim Akülke, sağlık yatırımlarının ve çalışmalarının iyi olması sebebiyle 2 dünya şampiyonasının da Türkiye'ye verildiğine vurgu yaparak, "Bu sene 4-5 Eylül tarihlerinde yapacağımız organizasyonun heyecanı devam ederken, uluslararası federasyondan çok sevindirici bir haber aldık. Tabii 6 aylık bir çalışmanın ürünüydü. Dünyanın en iyi pisti olması hem en iyi altyapı ödülüyle bu sene ödüllendirildi ve 7-8 Eylül tarihlerinde MXGP of Afyon adıyla ikinci şampiyona da herhangi bir ücret ödenmeden Afyonkarahisar'da yani Türkiye'de gerçekleştirilecek. Aslında bu bizler için çok önemliydi. Uluslararası federasyonun bu yarışı bize verirken aldığı kriter ve yayımladığı bildiri Türkiye adına onur verici bir olaydı. Bu da; 'Güvenli Ülke Türkiye' sloganıyla Türkiye'deki sağlık yatırımlarının ve çalışmalarının çok iyi olması nedeni ve sporcularının Afyonkarahisar pistinin en iyi altyapı, oteller bölgesinde oluşu nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler. Türkiye adına onu verici bir şey. İki tane dünya şampiyonasını aynı hafta, aynı yerde yapacağız. Tabii 2 dünya şampiyonasının içinde 2 farklı branş; Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kadınlar Şampiyonası. Toplamda 1 hafta boyunca 8 dünya şampiyonası ve 2 Avrupa şampiyonası izleyeceğiz. Yine bir ilki Afyonkarahisar ve Türkiye'de yaşayacağız. Dünya Kadınlar Şampiyonası kategorisinde ilk defa bir kızımız motosiklette yarışacak. O da bizler için gurur ve onur verici bir olay. Yarın da tüm markaların beraberce bu organizasyona getirdiğimiz partnerlerimiz ve markalarla birlikte Dünya Motokros Şampiyonası'nın tanıtım toplantısını yapacağız. Herkesi 4-5 ve 7-8 Eylül'de Afyonkarahisar'a bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Afyonkarahisar, dünyada 'Motor Sporları Merkezi' olarak anılmaya devam edecek"

İlk kez bir şehir isminin (Afyon) dünya şampiyonasıyla beraber anılacağına dikkat çeken Akülke, "Dünya Motokros Şampiyonaso MXGP of Turkey ismiyle 3 yıldır yapıyorduk. Dünya Motokros Şampiyonası bu sene ikinci yarısı 7-8 Eylül'de yapacağımız yarış, MXGP Afyon olarak adlandırıldı ve uluslararası federasyon ile promotör firma tarafından tüm dünyada 9. Ayak MXGP Afyon adıyla anılıyor. Bu da ilk kez bir şehrin dünya şampiyonasıyla beraber anılmasını sağladı. Hem Gençlik ve Spor Bakanlığımızın hem federasyonumuzun spor turizmi adına yaptığı çalışmaların bir ürünüydü. Şehrimiz Afyonkarahisar, dünyada 'Motor Sporları Merkezi' olarak anılmaya devam edecek" diye konuştu.

(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'
(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'
(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'
(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'
(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: 'Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Uygar Aydın

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, İsveç'i 3-0 mağlup etti ve Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Adem Murat Yücel Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Serdar Ortaç Fahriye Evcen
Spor Arda Turan Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
(Özel haber) Mahmut Nedim Akülke: "Türkiye'deki sağlık yatırımlarının çok iyi olması nedeniyle organizasyonu ülkemize verdiler" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 14:12:05. #1.16#

title