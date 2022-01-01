ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 1 Ocak 2022

ANKARA (AA) - 6 Nisan 1920

1- Yerli ve milli Kovid-19 tanı kiti 2022'nin ilk aylarında devrede

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan:

"(TÜSEB'in geliştirdiği Kovid-19 tanı kiti) Patentle ilgili başvurunun ardından ilk değerlendirme sonuçları çok olumlu geldi. 2022'nin ilk aylarında devreye girmiş olur"

"Bu kitin diğer tanı kitlerine göre daha kısa sürede, daha doğru sonuç verdiğini gördük. Şimdi Omicron varyantına yönelik versiyonu üzerinde de çalışıyoruz"

"2022'de yeni AR-GE destek programlarını hayata geçireceğiz. Master ve doktora öğrencilerine yönelik hızlı ve kısa süreli destek programlarımız başlatılacak"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Borsada 2021 rekorlarla geçti

Yurt içi piyasalar yılın son çeyreğinde küresel hisse senedi rallisine katılırken gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasında getiri bazında ilk sıralarda yer alan BIST 100 endeksi, 2021'i yüzde 25,8 yükselişle 1.857,65 puandan tamamladı

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.406,87'ye çıkarırken toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı

29 Kasım ile 16 Aralık arasında 14 gün üst üste yükselerek bu alandaki en uzun seriyi yakalayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda 10 hafta üst üste yükselerek Kasım 2020'de başlayıp Ocak 2021'de biten 10 haftalık seriyi tekrarladı

BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerden Ereğli Demir Çelik, 100 milyar lira piyasa değerine ulaşan ilk Türk şirketi oldu

(Murat Arslan/İstanbul)

3- Tüketiciler Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşım hizmetlerinde sorun yaşadı

Ticaret Bakanlığının Tüketici Profili ve Bilinç Düzeyi Araştırması'na göre, katılımcıların Kovid-19 sürecinde satın alıp sorun yaşadıkları diğer hizmetler, eğitim, konaklama ve turizm/seyahat oldu

Araştırmaya katılan tüketicilerin yüzde 40'ının salgın döneminde alışveriş yaptığı mekanlar da değişti

(Deniz Çiçek/Ankara)

4- SGK'den genç girişimcilere 2 milyar liranın üzerinde sigorta prim desteği

Kurumun 1 Haziran 2018'de vermeye başladığı "Genç Girişimci Teşviki"nden bugüne kadar 275 bin 598 kişi, 2021'de ise 180 bin 817 kişi faydalandı

SGK, 19 ayrı prim teşviki, destek ve indirim uygulamasıyla 2021'in ilk 9 ayında özel sektördeki 1 milyon 819 binden fazla iş yerine 48,4 milyar lira destek sağladı

(Orhan Onur Gemici/Ankara)

5- Serebral palsi engelli çocuk, ikinci kitabını yazdı

6 aylık iken ileri derecede beyin kanaması, kalbinde 7 delikle dünyaya gelen ve 86 gün kaldığı yoğun bakım sonrası serebral palsi tanısı konulan 15 yaşındaki M. Ömer Güngören, ilk kitabı "Derviş Aldanması"nın ardından bu kez "Adaletin Güneşi-Hazreti Ömer" isimli kitabını yayımladı

M. Ömer Güngören:

"Yazmak beni rahatlatıyor açıkçası. Yazarken mutluluk duyuyorum. Her yazdığım kitabın, çektiğim dizinin ve filmin insanlara bir mesaj vermesini istiyorum. Allah'ı da insanları da mutlu etmek istiyorum. Allah'ın rızasına layık olmak istiyorum"

Anne Pınar Güngören:

"Olabilecek en iyi evlatlardan. Çok temiz bir kalbi var. Çok merhametlidir, çok duygusaldır. Büyüklere çok düşkündür. 98 yaşında hayatta olan anneanneme ayrı bir hayranlığı var. Onunla çok vakit geçirmeyi sever"

(Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- 2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de bulunan 1400 yıllık eserler oldu

Ortaya çıkarılan eserlerin, yangın sırasında kulenin katlarının çökmesiyle toprak altında kaldığı, tespit edilen bir iskelete ait parçaların da yangın sırasında kulede bulunan kişiye ait olduğu düşünülüyor

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı:

"Arkeolojinin temelinde gizemin çözülmesinin heyecanı var. Gizemi çözdüğümüz zaman biz de bir dedektif edasıyla mutlu oluyoruz"

(İsa Toprak-Ankara) (Görüntülü-Fotoğraflı)

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AA - Son Dakika Haberleri

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