Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Şiirli Çay Daveti

Gaziantep'te 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getirdiği şiirler yazan Ali Yavuz, son yazdığı dörtlükle Erdoğan'a çay davetinde bulundu.

Gaziantep'te yaşayan evli ve 1 çocuk babası 36 yaşındaki Ali Yavuz, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisini dile getiren şiirler yazıyor. Şiirleri besteleyip klip çeken Yavuz, 24 Haziran seçimleri için Gaziantep mitingine gelecek olan Erdoğan'ı yazdığı yeni şiir ile evine çay içmeye davet etti.

Eski Türkiye'de kendisinin ve anne babasının okuyamadığını belirten Ali Yavuz, şimdi eğitim alanında sunulan imkanlarla eğitim hayatını sürdürdüğünü kaydetti. Erdoğan'ı insana ve eğitime verdiği önem nedeniyle çok sevdiğini belirten Ali Yavuz, 15 Temmuz sonrası yazdığı onlarca dörtlükle Erdoğan'a olan sevgisini dile getiriyor.

Ali Yavuz, "Cumhurbaşkanımızı ilk çıktığı günden itibaren seviyorum. Ama 15 Temmuz'dan sonra sevgim ona daha da kuvvetlendi. Onun yanında olmak, kendisine destek vermek amacıyla şiirleri kaleme almaya başladım. Ben okuyamadım. Annem ve babamın da okuma yazması yok. Zamanında kitap bulamıyormuş. Şimdi ise tanınan imkanlarla açıköğretimden okula devam ediyorum. Ülkemizin eski günlerini hepimiz biliyorum. Tayyip Erdoğan'ı sevmemek için bir sebep yok. Tayyip Erdoğan başımızda olduğu sürece, bu ülke büyüyen, cehaleti ve terörü bitiren bir ülke olacaktır. Asla yıkılmayacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın başından geçen tüm olayları şiirle anlatmak istediğini ve seçim çalışmaları öncesinde şiirli seçim klipleri hazırlamak istediğini de anlatan Yavuz, hem şiir yazdığını hem de bestelediğini sözlerine ekledi.

Gaziantep'e gelecek olan Erdoğan'ı rüyasında gördüğünü de belirten Yavuz, kendisi ile görüşmeyi çok arzuladığını söyleyerek, yazdığı dörtlük ile evinde çaya davet etti. Yavuz'un Erdoğan'a hitaben yazdığı davet şiirinde, "Bizim sana bitmez sevgimiz. Duydum ki Antep'tesiniz. Bizim eve de bekleriz. En azından bir bardak çay ikram etmek isteriz" cümleleri yer aldı. - GAZİANTEP