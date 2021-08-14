Cansu Özbay: "Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu"
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Cansu Özbay: "Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılısı oyuncusu Cansu Özbay, Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde kaybettikleri Güney Kore karşılaşmasının kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu belirterek, bunu Avrupa Şampiyonası'nda kullanacaklarını söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılısı oyuncusu Cansu Özbay, Tokyo Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde kaybettikleri Güney Kore karşılaşmasının kendileri için güzel bir tecrübe olduğunu belirterek, bunu Avrupa Şampiyonası'nda kullanacaklarını söyledi.

Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğinde 18 Ağustos - 4 Eylül tarihlerinde düzenlenecek CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarılı oyuncusu Cansu Özbay, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Yoğun bir dönemden geçtiklerini söyleyen 24 yaşındaki voleybolcu, "Önce Milletler Ligi'ni oynadık. Daha sonra dünyanın en büyük turnuvası olan olimpiyatlara gittik. Orada maalesef istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Onu geride bırakıp asıl önümüzdeki hedefimiz olan Avrupa Şampiyonası'na odaklanmamız gerekiyor. Grubumuzdaki maçlarda adım adım ilerleyeceğiz. Hiçbir takımı hafife almadan ilerlememiz gerekiyor. Güney Kore maçında da bence dersimizi aldık, hem iyi anlamda hem de kötü anlamda. Şu an tek bir hedefimiz var. Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde başlayıp en iyi şekilde bitirmek. Eminim ki bunu takım olarak başaracağız. Çünkü olimpiyatlarda çok büyük tecrübe edindiğimizi düşünüyorum. Gruplarda çok güzel mücadele ettik, çok güzel savaştık. Ama maalesef çeyrek finalde istediğimiz gibi oynayamadık. Bu bize çok güzel bir tecrübe oldu. Bunu Avrupa Şampiyonası'nda kullanacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda oraya ilk girdiğinde neler hissettiğinin sorulması üzerine Özbay, "İlk tüylerim diken diken oldu dürüst olmak gerekirse. Olimpiyatlar, gerçekten her sporcunun hayalini kurduğu bir yerdir. İlk hissettiğim çok heyecanlandım" diye cevap verdi.

"Takımım için her şeyi yaparım"

Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 mağlup ettikleri maçta Meliha ile çarpışmasının hatırlatılmasının ardından başarılı voleybolcu, "İlk çarpıştığımızda önce şaşırdım. Ne olduğunu anlayamadım. Ağzımdan kanlar geldi. Ama orada kendimi değil, takımı düşünmem gerekiyordu. Ben de Meliha ile beraber öyle yaptım. Arkadaşımın dişleri kırıldı. Onun aslında benden durumu daha kötüydü. Sahada diş parçası aradık. Takımım için her şeyi yaparım. Meliha da aynı şekilde. O yüzden devam ettik" ifadelerini kullandı.

"Mental olarak hazırız"

Mental olarak Avrupa Şampiyonası'na odaklandıklarını vurgulayan Cansu Özbay, "Mental olarak zorlanmadığımız zamanlar olmadığını dersem yalan söylemiş olurum. Hepimizin mental anlamda özellikle Güney Kore maçından sonra bir ağır hissettik kendimizi. Hepimiz profesyonel oyuncularız. O yüzden tecrübe alıp, bunu göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu an mental olarak hazırız. Çünkü önümüzde çok güzel bir turnuva var. Gönül isterdi ülkemize çok daha mutlu dönelim. Şu an büyük bir şey başardığımızı düşünüyorum. Belki Güney Kore maçını alsak ilk dörde kalıyordu ama bu bir kriter değil. Mental olarak Avrupa Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız" açıklamasında bulundu.

"Normalde bu futbola olan bir şeydi ama biz bunu voleybol ile başardık"

Türkiye ile Japonya arasında saat farkı olmasına rağmen Türk halkının gece geç saatlerde uyanıp, maçları izleyip destek vermeleriyle alakalı da Özbay, "Çok gururlandık. Bu çok önemli bir şeydi ülkemiz adına. Voleybolu bu kadar çok seyircinin izlemesi ülkemizden bu kadar destek, ilgi görmek bizi gerçekten çok mutlu etti. Geçenin 3'ünde alarm kurup, bizim maçımızı izlediler. Normalde bu futbolda olan bir şeydi ama biz bunu voleybol ile başardık. O yüzden çok gururluyuz" diyerek sözlerini tamamladı.

Cansu Özbay: 'Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu'
Cansu Özbay: 'Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu'
Cansu Özbay: 'Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu'
Cansu Özbay: 'Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu'
Cansu Özbay: 'Güney Kore maçı çok güzel bir tecrübe oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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