Özalp'ta fırın ve imalathaneler denetlendi
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Özalp'ta fırın ve imalathaneler denetlendi

21.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:20
Özalp'ta fırın ve imalathaneler denetlendi

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathaneleri denetledi.

Özalp Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırın ve imalathaneleri denetledi.

İlçe genelinde denetimlerini sürdüren ekipler, kent merkezindeki iş yerlerini gezerek ekmeklerin gramajını, standartlara uygunluğunu, işletme ruhsatları ve hijyen koşullarını kontrol etti.

Eksikleri bulunan iş yeri sahiplerini eksikliklerin giderilmesi konusunda uyaran ekipler, kuralları yerine getiren iş yeri sahiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:20:22. #1.15#
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