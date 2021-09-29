Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor - Haberler
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Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

- Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ni yeniliyor.

ÖZALP, VAN (İHA) - - Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçesinin en işlek caddesi olan Atatürk Caddesi'ni yeniliyor.

Yaptığı projelerle ilçe merkezlerinin gelişimine katkı sağlayan Van Büyükşehir Belediyesi, Özalp ilçe merkezindeki 1,5 kilometrelik Atatürk Caddesi'ni baştan aşağı yeniliyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ve Özalp Belediyesinin ortak çalışmasıyla yenilenen caddede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda caddenin altyapısı yenilenerek, kaldırım, asfalt ve dekoratif aydınlatmaları yapılıyor.

Çalışma kapsamında ayrıca caddedeki elektrik hatları yer altına alınırken, yapılacak ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleriyle Atatürk Caddesi yepyeni bir görünüme kavuşacak.

Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor

Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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Haber: Özalp ilçesinin en işlek caddesi yenileniyor - Haberler
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