Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!
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Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!

FLAŞ... Oyuncu Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen hayatını kaybetti.

12.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:41
Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!

'in babasının hastalığı geçen yılın son ayında yeniden nüksetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan ile evli Fahriye Evcen, babasının hastalığının nüksetmesiyle kahrolmuş uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Baba Ramazan Evcen, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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