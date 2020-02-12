Oyuncu Fahriye Evcen'in acı günü!

12.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:41

Fahriye Evcen'in babasının hastalığı geçen yılın son ayında yeniden nüksetmişti. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile evli Fahriye Evcen, babasının hastalığının nüksetmesiyle kahrolmuş uzun bir süre ortalarda görünmemişti. Baba Ramazan Evcen, iki yıl önce kanser hastalığına yakalanmış ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınmıştı.



