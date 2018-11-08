Oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın Darp Raporuna ve İfadedeki 3 Maddeye İtiraz Etti

Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Hakkındaki iddialardan dolayı savcılığa ifade veren oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye ve rapora itiraz etti.

SILA'NIN RAPORUNA 3 MADDEDE İTİRAZ ETTİ

Sabah'ın haberine göre, Sıla'yı darp etmediğini öne süren Ahmet Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti.

İşte Kural'ın itiraz ettiği 3 nokta:

- 'Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?'

- 'Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?'

- 'Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?'

"ASILSIZ İFTİRA, YARGISIZ İNFAZ"

Ahmet Kural, ifade sonrası basın mensuplarına şöyle konuşmuştu: "Konuyla ilgili açıklamayı sadece resmi makamlara yapacağım. İçeride ifademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Benim için her konuda yeni bir başlangıç. Böyle bir olayın içinde olduğum için herkesten tekrar özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."