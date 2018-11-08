Oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın Darp Raporuna ve İfadedeki 3 Maddeye İtiraz Etti
Geçtiğimiz günlerde Sıla'nın şiddet iddialarından dolayı adliyeye giderek hakkındaki suçlamalara cevap veren Ahmet Kural, Sıla'nın darp raporundaki 3 noktada itiraz etti.
Şarkıcı Sıla, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Hakkındaki iddialardan dolayı savcılığa ifade veren oyuncu Ahmet Kural, Sıla'nın verdiği ifadeye ve rapora itiraz etti.
SILA'NIN RAPORUNA 3 MADDEDE İTİRAZ ETTİ
Sabah'ın haberine göre, Sıla'yı darp etmediğini öne süren Ahmet Kural, Sıla'nın aldığı darp raporunun Adli Tıp Kurumu'ndan değil, olaydan iki gün sonra Maslak'taki özel bir hastaneden alındığını vurgulayıp iddia sahibine üç kritik soru yöneltti.
İşte Kural'ın itiraz ettiği 3 nokta:
- 'Darp raporunu neden Adli Tıp'tan değil, özel bir hastaneden aldı?'
- 'Darp varsa neden 100 metre ilerideki karakola gitmedi?'
- 'Madem şiddet gördü, başvuruyu neden olaydan iki gün sonra yaptı?'
"ASILSIZ İFTİRA, YARGISIZ İNFAZ"
Ahmet Kural, ifade sonrası basın mensuplarına şöyle konuşmuştu: "Konuyla ilgili açıklamayı sadece resmi makamlara yapacağım. İçeride ifademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Benim için her konuda yeni bir başlangıç. Böyle bir olayın içinde olduğum için herkesten tekrar özür diliyorum. Asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum; haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır."
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biktim ben bu hendekci siladan, gitsin hendek kuranlarla beraber yürüsün yobazCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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kadın şiddetine değil tüm şiddete karşıyım. ama sanki sıla yalan söylüyor veya abartıyor veallah bilir o evde o neler yaptı. herkes sılaya sütten çıkmış gibi davranıyor. bence sıla ahmet kural benle olmazsan seni üzerim şeklinde davranıyor. o 3 madde çok doğru.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Sıla sen ne ara bu kadar kötü oldun ?Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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Al Birini Vur Ötekine :)Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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kadın utanmış şikayet etmemiş. sonra çevresi demiştir neden susuyorsun git şikayet et diye.Cevap Yaz 4 29 Yayından Kaldır