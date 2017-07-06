Otostopla Karadeniz Turuna Çıktılar

Otostopla Karadeniz turuna çıkan iki genç, otel ve otobüslere hiç para vermeden Karadeniz'in birçok il ve köyünü gezdi.



Karabük'ten otostopla Karadeniz turuna çıkan Esra Ç. ve Settar Uğur adlı gençler, otostopla il il geziyor. Evlerini sırtlarında taşıdıklarını ifade eden iki arkadaş, "Biz genelde bir şehre gittiğimizde o şehrin yerlileri ile konuşuyoruz. Neleri meşhur, nereleri görebiliriz, bilgilerini onlardan alıyoruz. Çok araştırıp gelmedik açıkçası. Ama yolda yürürken ya da bizi arabasına alan insanlardan bulunduğumuz yerle ilgili bilgiler alıyoruz. Karadeniz'i gezmek istedik" dediler.



Geziye Karabük'ten başladıklarını dile getiren Esra Ç. ve Settar Uğur, "Daha sonrasında Safranbolu, Amasra, Zonguldak, Bolu, Bartın, Cide, Abana'yı gezdik. Şu anda Sinop'u gezeceğiz. Bizim çadırımız var, uyku tulumlarımız var, yemek setimiz var. Genelde konserve tarzı şeyler tüketiyoruz. Bazen evinde misafir edenler de oluyor. Güneş, sahil, deniz hep öyle yerlerde gezdiğinizde artık bir zamandan sonra yapmacık gelmeye başlıyor. Ama şu an mesela bizim yüzlerce evimiz, yüzlerce arabamız var. Genelde çok beğendiğimiz yerlerde kamp yapıyoruz, çadırlarımızı oraya kuruyoruz. Biz bu yola çıkarken 200-300 TL bütçe ayırdık. Çoğu arkadaşımız hiç para ile çıkıyor. Sinop'u çok beğendik, özellikle Tarihi Cezaevi bizi çok etkiledi diyebilirim. Buradan sonra istikametimiz Bafra ve Samsun. Daha sonrasında şartlardan dolayı gezimizi sonlandıracağız" diye konuştular. - SİNOP