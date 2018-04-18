Otomobilinin Arka Koltuğunda Ölü Bulundu

Otomobilinin Arka Koltuğunda Ölü Bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun’da bir kişi, otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu.

Otomobilinin Arka Koltuğunda Ölü Bulundu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir kişi, otomobilinin arka koltuğunda ölü bulundu.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan Kamil Ayvaz, sokak ortasına bırakılmış 61 NC 326 plakalı kendisine ait otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin arka koltuğunda yatan Ayvaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümün şüpheli olarak değerlendirilmesi üzerine olay yeri ve Cinayet Büro ekipleri, otomobil ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Şahsın uyuşturucu madde almış olabileceği şüphesi üzerinde de duran ekipler, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

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