Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı
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Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN - Haberler | Güncel
Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı

BURSA'nın Gürsu ilçesinde bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü kız arkadaşını bırakıp, kaçtı.

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BURSA'nın Gürsu ilçesinde 

bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin sürücüsü kız arkadaşını bırakıp, kaçtı. Sürücü kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken araçta uyuşturucu ele geçirildi. 

Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde devriye görevi yapan gece bekçileri, 16 SDP 14 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta arama yapan bekçilerin, arka koltukta bulunan torbada ne olduğunu sorması üzerine sürücü Ş.F., beraberindeki kız arkadaşı Ş.A.'yı bırakıp, koşarak kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Torbadan 81 gram metamfetmin, bir miktar esrar, hassas terazi ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 15 kilitli poşet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 905 lira çıktı.Ş.F. ve kız arkadaşı Ş.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ş.F.  sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. 

- Rsu
Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı
Otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü, kız arkadaşını bırakıp kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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