Otomobilin Çarptığı Adam Öldü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Alkan Gür (52), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Konacık Mahallesi'ndeki Beylikkırlar mevkiinde meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis yönüne giden Tayfun Aydın yönetimindeki 48 BM 200 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Alkan Gür'e çarptı. Kazanın ardından sürücü Aydın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrasında olayın şokunu üzerinden atlatamayan Aydın, olay anını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Alkan Gür'ün cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, Tayfun Aydın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

- Muğla