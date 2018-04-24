Otomobilin Bisiklete Çarpma Anı Güvenlik Kamerasında

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alp B'nin kullandığı 35 BBD 88 plakalı otomobil, Tuzla Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Şinasi Şunka'ya (10) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şunka, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Şunka, buradaki müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şunka'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.