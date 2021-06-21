Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
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Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı

Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden Dilara Köseoğlu'nun (22) kullandığı otomobil, cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesine gezmeye giden Dilara Köseoğlu'nun (22) kullandığı otomobil, cumartesi akşamı 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Ters dönen otomobilden çıkamayan Köseoğlu, pazar günü öğle saatlerinde arazisine giden çiftçinin görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Halfeti ilçesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Halfeti'ye gezmeye giden Dilara Köseoğlu'nun kullandığı 63 ACR 618 plakalı otomobil, cumartesi günü akşam saatlerinde ilçe girişinde bilinmeyen nedenle kontrolden çıktı ve takla atarak uçuruma yuvarlandı. Köseoğlu, ters dönen otomobilinde sıkıştı. Saatlerce kurtarılmayı bekleyen Dilara Köseoğlu'nun otomobilini pazar günü öğle saatlerinde bölgedeki bir çiftçi, traktörle arazisine giderken fark etti. Otomobilin yanına giden ve yaralı sürücüyü fark eden çiftçi, telefonla durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekibinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Köseoğlu, ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. 


Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı
Otomobili uçuruma yuvarlandı, sürücü ertesi gün fark edilip çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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