Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

21.03.2021 00:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 01:01

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Çorum'da bir otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal Ö. yönetimindeki 06 AG 8324 plakalı otomobil ile Elvan S. yönetimindeki otomobil hastane kavşağı yakınlarında çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine 112 ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Kemal Ö. ve yanında bulunan Berat Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED MUTTALİP YALÇIN

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