Otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari kamyonet buzlanma ve kar nedeniyle beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Zonguldak'ın Alaplı Karşıyaka Mahallesi Yalı Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan Ereğli istikametine seyir halinde olan 67 DC 782 Plakalı sürücü C.A.A'nın kullandığı hafif ticari kamyonet buzlanma ve kar kaplı zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direği çarparak durabildi.

Kazada araç sürücü C.A.A. ve yolcu B.M.A. yaralanırken araçta bulunan iki çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.