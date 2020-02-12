Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti
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Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Mücahit Aktaş (21), yaşamını yitirdi.

12.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:50
Otomobil çarpan Mücahit, hayatını kaybetti

KONYA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Mücahit Aktaş (21), yaşamını yitirdi. 

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni 'nde meydana geldi.  Burhan Susamcı yönetimindeki  DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
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