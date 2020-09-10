Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
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Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı

SİVAS'ta otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Otomobil, beton mikserine çarptı: 2'si ağır, 4 yaralı
10.09.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.09.2020 11:03

SİVAS'ta otomobilin beton mikserine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erzincan-Sivas karayolu, organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Muhammet Ali Sevinç (35) yönetimindeki 58 ABK 328 plakalı otomobil, önündeki Işık Altan idaresindeki 58 NZ 684 plakalı beton mikserine arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Sevinç ile yanındaki aynı aileden Seçil (35), Kaan Paşa (11) ve Melih Hamza Sevinç (4) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Muhammet Ali Sevinç ile Kaan Paşa Sevinç'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

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