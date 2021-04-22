Otobüsle yolculuk yaparken tabancayla yakalandı

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat eden bir vatandaştan tabanca ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsüyle seyahat eden bir vatandaştan tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan ilçesi Gücük Mahallesi'nde uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Durdurulan otobüste yolculuk yapan O.T. (27) isimli şahıstan şüphelenen ekipler ruhsatsız olduğu tespit edilen tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 14 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili yolcu gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı