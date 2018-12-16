Osmanlı Ocakları'ndan AK Parti Mardin İl Başkanlığına Ziyaret

Yurt genelinde 31 Mart seçimlerine destek için çalışma başlatan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret ederek, yeni atanan İl Başkanı Faruk Kılıç ile bilgi alışverişinde bulundu.

Osmanlı Ocakları Genel Başkan Basın Danışmanı Muhammet Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada yurt genelinde Osmanlı Ocakları'nın AK Parti ve Cumhur İttifakı için çalışacağını belirtti. 31 Mart seçimlerine destek için çalışma başlatan Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat, AK Parti Mardin İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "Milletimize sırtımızı dönmeyeceğiz. Bölge zor bir bölge değil. Yeter ki insanımıza sırtımızı dönmeyelim. Sıcak temaslarda bulunup sorunlara çözüm noktasında katkı sağlayalım. Bölge seçmeninin AK Parti'ye sırtını dönmediğini görüyoruz. Bunu birçok seçimde yaşadık. Önümüzdeki seçimlerde yeniden hep beraber birlik içinde yaşamak üzere görevimizin başında buradayız" dedi.

Osmanlı Ocakları Kurucu Genel Başkanı Kadir Canpolat ise, yurt genelinde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini belirterek, "Biz Erdoğan'ın liderliğine ölümüne inanıyoruz. AK Parti kadrolarına da sonsuz güveniyoruz. Bende AK Parti'nin bir neferiyim. Partimiz Osmanlı medeniyetini özünde yaşamaktadır. Bu yüzden Osmanlı Ocakları Federasyonunda görev yapıyoruz. Osmanlı medeniyetiyle sağlanacak olan kardeşlik ve barış havası bu bölgenin tek kurtuluşudur. Bu medeniyet ile insanlarımızı bir çatı altında herkese yaşama ve yaşatma alanı sağlıyor. Bunu Türkiye ve cumhuriyet ile de yapabileceğimizi görüyor ve yaşıyoruz. Bu vesile ile bugün Mardin AK Parti İl Başkanlığına yeni atanan Faruk Kılıç'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Mardin'den umutluyuz. Görev ehlindendir. Ehlinde olan görevli ve ehlinde bir adayla Mardin'de hep birlikte başarı kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

Canpolat ve beraberindeki heyetin Mardin ve bölgede 31 Mart yerel seçimleri için "Büyük Çalıştay" başlattığı bildirildi. - ANKARA