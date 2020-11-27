Son dakika haber! Osmanlı mirası tarihi çarşılarda Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika haber! Osmanlı mirası tarihi çarşılarda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

27.11.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:49
Son dakika haber! Osmanlı mirası tarihi çarşılarda Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Son dakika haber... Koronavirüs vaka sayısı artışının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne'de Osmanlı mirası tarihi çarşılarda denetim yapıldı.

Koronavirüs vaka sayısı artışının görüldüğü iller arasında yer alan Edirne'de Osmanlı mirası tarihi çarşılarda denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere kalabalık bulunulan yerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki denetimler yapılmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda içerisinde onlarca dükkan bulunan tarihi çarşılarda denetim gerçekleştirildi.

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Edirne Valiliği Denetim Koordinasyon Sorumlusu ve Tarım Orman Müdürlüğü Şube Müdürü Devrim Öden yaptığı açıklamada, denetimlerin artırılarak devam edeceğini söyledi.

-Doğal havalandırma işletiliyor

Öden, tarihi çarşıların pek çok kapısı olduğunu, bu anlamda "doğal havalandırma" sisteminden devamlı yararlanıldığını belirtti.

Esnaf ve vatandaşın büyük oranda kurallara riayet ettiğini ifade eden Öden, şunları kaydetti:

"Tarihi çarşılarda yapmış olduğumuz denetimlerde öncelikli olarak işletme sahiplerinin temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet edip etmediklerinin kontrollerini yapıyoruz. İşletmenin metre karesi üzerinden içeride maksimum bulunabilecek müşteri sayılarının kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Dezenfektan madde bulundurup bulundurmadığının kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın çok büyük oranda maske kurallarına riayet ettiklerini görüyoruz."

Öden, Edirne Valiliği koordinesinde nisan ayından bu yana il genelinde 52 bine yakın denetim gerçekleştirdiklerini aktardı.

Ekipler, tarihi çarşılar Ali Paşa, Bedesten, Arasta dışında modern alış veriş merkezlerinde de denetimlerini sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

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