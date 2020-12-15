Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı
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Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı

15.12.2020 23:01 | Son Güncelleme: 15.12.2020 23:04
Osmanlı hanedanı üyesi Yavuz Alpan, Beyrut'ta son yolculuğuna uğurlandı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 92 yaşında vefat eden Osmanlı hanedanı üyelerinden Sultan I. Abdülmecid'in torunu Yavuz Alpan toprağa verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 92 yaşında vefat eden Osmanlı hanedanı üyelerinden Sultan I. Abdülmecid'in torunu Yavuz Alpan toprağa verildi.

Sultanzade Yavuz Alpan'ın kızı Sintiya Alpan Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı nedeniyle Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdıkları babası Yavuz Alpan'ı dün gece kaybettiklerini söyledi.

Osmanoğlu, hanedanın büyük erkek üyesi Yavuz Alpan'ın naaşının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri dikkate alınarak ailesi ve Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği görevlilerinin katılımıyla düzenlenen küçük bir cenaze töreninin ardından Beyrut şehir merkezindeki tarihi Başura Mezarlığı'nda toprağa verildiğini aktardı.

Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son şahidi olan halası Bilun Alpan Hanımsultan'ı da geçen yıl kaybettiklerini hatırlatan Osmanoğlu, babası Yavuz Alpan'ı Bilun Hanımsultan'ın yanına defnettiklerini belirtti.

Osmanoğlu ayrıca salgın nedeniyle taziyeleri sadece telefonla kabul ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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