OSMANİYE Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı

Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı 4 yaralı (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerife Bolat Kurt (47) memleketi Osmaniye'de toprağa verildi. Kazada eşi ve iki çocuğu da yaralanan Şerife Bolat Kurt'un cenazesi Devlet Hastanesi morgundan alınıp Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Kurt, Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, götürüldüğü Fakıuşağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA