Osmaniye'de yolcu otobüsü alev alev yandı

TARSUS, MERSİN (DHA) - OSMANİYE'de yangın çıkan yolcu otobüsü, alev topuna döndü. Yolcuların şans eseri yara almadığı yangında otobüs, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, gece saatleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Toprakkale gişeleri yakınında çıktı. Mersin- Batman seferini yapan Faysal Ş. yönetimindeki 07 AIM 803 yolcu otobüsünün motor bölümü seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, otobüsü yolun sağına çekerek yolcuları tahliye etti. Motor kısmında başlayıp, hızla tüm otobüsü saran yangından yolcular yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangını söndürüldü. Yangın sonucu otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular ise başka bir otobüsle yola devam etti. Yangınla ilgili soruşturman başlatıldı.