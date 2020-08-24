Osmaniye'de yanan ahşap ev kullanılamaz hale geldi Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında hasar oluştu.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Esenli Köyü Bağdaş Yaylası mevkisinde Ömer Yağlı'ya ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA