Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
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Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

14.01.2021 00:03 | Son Güncelleme: 14.01.2021 00:07
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

OSMANİYE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta binaların çatıları uçtu, reklam panoları ve ağaçlar devrildi, bir evin ise bahçe duvarı yıkıldı.

OSMANİYE'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak yağışta binaların çatıları uçtu, reklam panoları ve ağaçlar devrildi, bir evin ise bahçe duvarı yıkıldı. Osmaniye Valiliği'nden ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, olası su baskınları, yıldırım ve sel konularında vatandaşlara uyarı yapıldı.

Kentte uzun süredir beklenen yağış, akşam saatlerinde başladı. Etkili olan yağış ve fırtınada, Yıldırım Beyazıt ve Fakıuşağı mahallelerinde bazı ağaçlar kökünden sökülerek, devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım aksadı. Dr. İhsan Göknal Mahallesi'ndeki Cebelibereket Anadolu Lisesi'nin çatısı ise okul bahçesine ve yolda park halinde bulunan bir minibüsün üzerine düştü. Vatandaşlar, polisi arayarak yardım isterken, bazı bölgelerde kopan elektrik telleri nedeniyle enerji kesintisi yaşandı. Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarı, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı. Belediye, itfaiye, TEDAŞ, arama- kurtarma ve polis ekipleri gelen ihbarlar doğrultusunda müdahalelerde bulundu.

VALİLİKTEN UYARI

Osmaniye Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, olası su baskınları, yıldırım ve sel konularında vatandaşlara uyarı yapıldı. Olumsuz hava koşullarının gece saatlerine kadar devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına konusunda vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.


Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
Osmaniye'de sağanak ve fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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