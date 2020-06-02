Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
02.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:07
Osmaniye'de ormanlık alana Hint keneviri ektiği iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.E. ve A.E'nin Düziçi ilçesindeki ormanlık alana Hint keneviri ektiği ihbarını aldı.
Çalışma başlatan ekipler, alanda yaptığı aramada 152 kök Hint keneviri ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Hint kenevirleri ekiplerce imha edildi.
Kaynak: AA