Osmaniye'de miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklere yasak
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Osmaniye'de miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklere yasak

16.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:39
Osmaniye'de miting, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklere yasak

OSMANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve...

OSMANİYE'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan koronavirüs haritasından 100 binde 198,89 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasından yer alan Osmaniye'de valilik tarafından alınan kararla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasak getirildi. Bu kapsamda, genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve imza kampanyası gibi etkinlikler 15 Mart günü saat 00.01 ile 29 Mart günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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