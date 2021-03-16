Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

16.03.2021 11:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:10
Osmaniye'de miting, basın açıklaması, gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları yasaklandı.

Osmaniye'de korona virüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla kamuya açık alanlarda miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma ve basın açıklamaları yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son hafta korona virüs haritasında 100 binde 198,89 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasaklar getirildi. Bu kapsamda genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi eylem ve etkinlikler yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, dünya genelinde salgın olarak yayılan virüsün toplum geneline yayılmasının önüne geçilebilmesi, olası yağma ve infial oluşturabilecek olayların önüne geçilebilmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kuralına uyularak yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, açık alanda toplanma, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılması 29 Mart 2021 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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