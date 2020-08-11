Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimi Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimiOSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla, şehir merkezindeki tüm yaşam alanlarında, koronavirüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi.

Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri denetimi

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla, şehir merkezindeki tüm yaşam alanlarında, koronavirüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildi. Vali Yılmaz, esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Osmaniye'de de yeni tip koronavirüse karşı denetim gerçekleştirildi. Osmaniye protokolü tarafından vatandaşların yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi. Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak, çarşı merkezinde gezip vatandaşlara sık sık maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu. Vali Erdinç Yılmaz, esnaf denetimlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle topyekun mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hayati önem taşıdığına dikkat çeken Vali Yılmaz, "Koronavirüsle mücadelemizi etkin sürdürebilmemiz için bütün vatandaşlarımızın, bizlerin, çalışanların, kurumların, mağazaların, pastanelerin, toplumumuzun olduğu her alanda mutlaka maske takmalıyız, sosyal mesafe ve temizlik kuralına uymalıyız ki bu korona virüsle mücadelemizi etkin sürdürebilelim. Bu salgını en az zararla tamamlayabilmenin mücadelesini veriyoruz. Bu anlamda da bugün denetimlerimizi yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın sosyal mesafe, maske takma ve hijyen kurallarına uyduklarını görmekten memnunum. Bizler bu kuralların en etkin şekilde uyulması yönünde hassasiyet gösteriyor.Denetimlerimizin amacıda bu kuralların uygulanıp uygulanmadığını görmek, eksiklikler varsa giderilmesini sağlamaktır" dedi.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, kurum müdürleri ile Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı. Denetimlerin gün boyu süreceği vurgulandı.

Kaynak: DHA