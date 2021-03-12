Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
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Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

12.03.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:05
Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

OSMANİYE'de, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçundan gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'de, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçundan gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Sakarcalık köyünde, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu A.A. ile F.M. ve Türk vatandaşı R.G. gözaltına alındı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.


Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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