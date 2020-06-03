Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
03.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:35

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali Oğlakkaya idaresindeki 80 ABN 899 plakalı otomobil, Kadirli-Adana kara yolunun Aydınlar köyü yakınlarında Serkan Soğancılar'ın kullandığı 80 AK 489 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Sefa Akgül ve Tunahan Güfer yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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