Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
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Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında U.C.C. nin kullandığı otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği Pars ile yapılan aramada, aracın yedek lastik boşluğuna gizlenmiş 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.C.C. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 200 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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