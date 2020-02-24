Osmaniye'de bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
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Osmaniye'de bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı.

24.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 20:26
Osmaniye'de bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

'nin ilçesinde bir grupla arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.

Alınan bilgiye göre, Durdu Mehmet Kartal Bulvarı'nda zabıta memurları ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri çağırıldı.

Cop ve biber gazıyla kavgayı ayırmaya çalışan polis ekipleri, zor anlar yaşadı.

Polisin güçlükle ayırdığı kavgada, bazı vatandaşlar ve zabıtalar yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Osmaniye'de bir grupla zabıta arasında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
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