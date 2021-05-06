Osmaniye'de bayramlık kömbe telaşı başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere kömbe yapımına başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilmek üzere kömbe yapımına başlandı.

Evlerde imece usulüyle yapılan kömbeler, pişirilmek üzere fırına gönderiliyor.

Uzun süre tazeliğini koruyan kömbeler, bayramda gelen misafirlere ikram ediliyor.

Ev hanımı Ummuhan Şimşek, AA muhabirine hazırladıkları kömbeleri her sene fırında pişirmeye verdiklerini fakat bu sene sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde pişirdiklerini söyledi.

Şimşek, misafirlere ikram edilen kömbenin uzun süre taze saklanabildiğini dile getirdi.

Fırın işletmecisi Muhtesen Gezen de, her yıl bayram öncesi vatandaşların kömbelerini kendilerine getirerek pişirttiklerini ancak bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kendilerinin gidip kömbeleri teslim alıp pişirdikten sonra vatandaşlara teslim ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek