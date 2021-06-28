Osmangazi EDAŞ'a "Hayvan Dostu" plaketi

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile yaptığı iş birliği kapsamında hizmet verdiği illerde salgın sürecinde uygulanan tam kapanma döneminde sokak hayvanları için 200 mama kabı ve 2 ton mama dağıttı.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile yaptığı iş birliği kapsamında hizmet verdiği illerde salgın sürecinde uygulanan tam kapanma döneminde sokak hayvanları için 200 mama kabı ve 2 ton mama dağıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından ilk defa verilen "Hayvan Dostu" plaketine layık görülen Osmangazi EDAŞ, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde HAYTAP ile iş birliği kapsamında 200 mama kabı ve 2 ton mama dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi EDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeye çabaladıklarını belirterek, "Sahada görev alan arkadaşlarımızın sokak dostlarımızın özelinde ihtiyacı görerek paylaşması ile başlatmış olduğumuz sosyal sorumluluk projemizin Odunpazarı Kent Konseyi tarafından ödüllendirilmesi bizleri gururlandırmıştır. Bu projenin gelişerek büyümesi için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow