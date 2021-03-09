Osmangazi'den kadınlar günü konseri
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Osmangazi'den kadınlar günü konseri

09.03.2021 11:20 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:25
Osmangazi'den kadınlar günü konseri

Osmangazi Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği konserde Özlem Doğuş Varlı ve Güniz Alkaç, dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu.

Osmangazi Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği konserde Özlem Doğuş Varlı ve Güniz Alkaç, dinleyicilere eşsiz müzik ziyafeti sundu.

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konserde Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güniz Alkaç'a, 'Mor Cepkenliler' grubu eşlik etti. Dünya Kadınlar Günü adına renkli bir konsere imza attıklarını belirten Doç. Dr. Varlı, "Kadınlar, toplumumuzun ve ailemizin temelidir. Bizler, bu nedenle her yıl emekçi kadınlarımızı anıyoruz. Mutlu ve huzurlu yaşamanın önemini insanlara müzik aracılığıyla aktarıyoruz. 8 Mart'a özel konserimizin repertuarında kadınlarımızın dilinden, sesinden, gönlünden kopmuş şarkılar var" dedi.

Müziğin kültürel zenginliğini en güzel şekilde aktaran sanatçılar, gece boyunca Türk Halk, Türk Sanat ve dünya müziğinden eserler seslendirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle konseri evlerinde izleme fırsatı bulan vatandaşlar ise keyifli vakit geçirdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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