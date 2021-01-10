Osmaneli'ndeki "Papazın evi"nde restorasyon çalışması başlatıldı
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Osmaneli'ndeki "Papazın evi"nde restorasyon çalışması başlatıldı

10.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 10.01.2021 15:24
Osmaneli'ndeki

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Papazın evi" olarak bilinen tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Papazın evi" olarak bilinen tarihi binada restorasyon çalışması başlatıldığı bildirildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçede bulunan 75 tescilli konağın restorasyonunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle tamamlandığı belirtildi.

Restorasyon çalışmalarına devam edildiği duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Osmaneli turizmi açısından çok değerli olan ve halk arasında 'Papazın evi' olarak bilinen konağın restorasyonuna başladık. Yıl içinde restorasyonu tamamlayıp konağı hizmete açacağız. Yurt dışından da büyük ilgi gören konak, çok özel bir mimariye sahip. Günümüze kadar hiç bozulmadan gelen çatı taşıyıcıları ile eklentisiz 15 metrelik mesafeyi geçen ahşaplar ve çatı mimarisi örnek bir yapı. Bahçesi ile 1000 metrekarelik alanda inşa edilmiş olan konak, kültürel etkinlikler ve toplantılar için kullanılacak. Fener Patriği Bartholomeos tarafından da ziyaret edilen konak restorasyonu tamamlandığında yurt içi ve dışından binlerce kişiyi ağırlayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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