Osmaneli'nde tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor
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Osmaneli'nde tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

Osmaneli'nde tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor
Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçileri aşılanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında mobil aşı ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçileri aşılanıyor.

İlçe Toplum Sağlık Grup Başkanı Uzm. Dr. Kamil Özdemir koordinesinde mobil aşı ekipleri hem aşılama yapıyor hem de aşı olmayanları ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi Aşılama Koordinatörü Dr. İrem Nur Atak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisini yenmenin en önemli silahının, toplum genelinde yapılacak olan aşılama olduğunu söyledi.

Çerkeşli köyüne Şanlıurfa'dan gelen 120 mevsimlik tarım işçisine aşı uygulaması gerçekleştirdiklerini belirten Atak, "Ekip olarak aşının faydalarını anlatıyoruz ve onlar da ikna oluyorlar. Gittiğimiz köyler ne kadar uzak olsa da bizim için fark etmez. Çünkü merkeze gelemeyen vatandaşa hizmet götürmek bizim için çok daha önemli. En uzak köylere giderek aşı yaptıktan sonra onların gülümsemesi, teşekkür etmesi, bizim bütün yorgunluğumuzu alıyor." ifadelerini kullandı.

Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ise köye gelip aşı çalışması yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Metin, "Ekipler köy meydanında vatandaşları aşılıyor. Aşı için köy kahvesinde toplandık. Köyümüzde aşı sırası gelen herkes aşını olacak. Vatandaşlarımız aşı için iş yoğunluklarından Osmaneli'ne gidemiyor ama ekipler aşı için ayağımıza kadar geldi. Köy sakinleri olarak çok mutlu olduk." dedi.

Osmaneli'nde tarım işçilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

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