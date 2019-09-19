Osmaneli 'de Gaziler Günü kutlandı

19.09.2019 18:02

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.



Osmaneli Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin, Cumhuriyet Savcısı Furkan Akçay, Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun, gaziler, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve askerler katıldı. Vatan uğrunda şehit düşenlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Program, Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Üst Çavuş Bekir Abay günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Konuşmanın ardından Kaymakam Naif Yavuz'un gazileri ve diğer katılımcıları makamında kabul etmesiyle devam etti. Gazileri kabulünde konuşan Kaymakam Yavuz, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmasında; "Vatanımızın bekası, Ay Yıldızlı Türk bayrağımızın göklerde dalgalanması şehadete ulaşmış şehitlerimiz ve siz kahraman gazilerimizin sayesindedir. Şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bizim kutsal emanetimizdir. Bu duygu ve düşüncelerim ile bu anlamlı günde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor; hayatta olan gazilerimize ve değerli ailelerine minnet, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.



Gazileri daha sonra Belediye Başkanı Münür Şahin makamında kabul etti. Bir süre gazilerle yakından ilgilenen Başkan Şahin, "Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış milletimiz, işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisi düşmanlara karşı üç kıta da kılıç sallamış, zaferden zafere koşmuş, ecdadını örnek alarak Anadolu'da, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Kore'de, Kıbrıs'ta canlarını hiçe sayarak vatan, millet, bayrak aşkıyla tarihinde birçok savaşa giderek yüzünün akıyla çıkmıştır" şeklinde konuştu.



Osmaneli Kaymakamlığının gaziler ve şehit yakınları için düzenlemiş olduğu öğle yemeğinden sonra program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA